НАБУ провело обшуки за місцем проживання Гладковських

Фото: Артем Ситник (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зокрема, ряд обшуків було проведено у четвер, 7 березня

НАБУ провело близько 20 обшуків у справі Гладковських щодо розкрадання у державному концерні "Укроборонпром", у якому підозрюють колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського та його сина Ігоря. Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами глави НАБУ, сьогодні було проведено ряд обшуків.

"Виходячи з головного, як НАБУ відреагувало на те розслідування Бігуса. Виходячи з того, що ми побачили в тих сюжетах, ми зареєстрували два кримінальних провадження. Сьогодні в рамках одного з них було проведено ряд обшуків. Біля двадцяти, в тому числі, за місцем проживання Гладковських, Віталія Жукова, Андрія Рогози та інших громадян. Зараз слідчі дії тривають", - повідомив Ситник.

Він також заперечив, що НАБУ протягом двох років володіли матеріалами щодо розкрадань на "Укроборонпромі" за участі Гладковських.

"Відразу хочу сказати, що ті розслідування, які зареєстровані, вони проводяться з самого початку. Фактично з нуля. Адже до цього розслідування тих даних, які містяться у тій же самій переписці, ми не мали. Потім ми почали читати звинувачення у тому, що НАБУ, нібито, два роки мало матеріали, але не реагувало на порушення в "Укроборонпромі". Це не так", - додав Ситник.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Генеральна прокуратура продовжує досудове розслідування у 150 кримінальних виробництвах по розкраданнях в оборонпромі.

Як писало РБК-Україна, вчора Рада національної безпеки і оборони доручила провести міжнародний аудит ДК "Укроборонпром".

Додамо, 4 березня президент України Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського, який є фігурантом скандалу про розкрадання в "Укроборонпромі", з посади першого заступника секретаря РНБО.