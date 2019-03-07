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НАБУ допитає журналістів у справі Гладковського

Новини » Політика    07.03.2019 - 14:46
НАБУ допитає журналістів у справі Гладковського
Фото: Артем Ситник (Віталій Носач, РБК-Україна)

Журналісти зможуть не розкривати свої джерела інформації

НАБУ допитає журналістів, які готували матеріали про колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник,  передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, журналісти поки що не були допитані. Він зазначив, що оригіналів переписки Гладковського у журналістів немає. Вони перебувають у слідчих підрозділів. "Для того, щоб максимально відпрацювати це питання, до провадження потрібно долучити оригінал носіїв", - сказав він.

"Також потрібно допитати журналістів з приводу того, яким чином вони отримали інформацію. В рамках закону, адже журналісти можуть і не розкривати своїх джерел. Що захочуть журналісти, скориставшись своїм правом законним (розповісти - ред.), так ми і зафіксуємо", - заявив Ситник.

Нагадаємо, у розслідуванні журналістів програми Bihus.info говорилося, що заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор і чинний директор "Укроборонпрому" Павло Букін є учасниками схеми по розкраданню в оборонному комплексі України.

Як повідомляло РБК-Україна, 4 березня президент України Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського, який є фігурантом скандалу про розкрадання в "Укроборонпромі", з посади першого заступника секретаря РНБО.

НАБУ не розслідує справ, у яких фігурують кандидати у президенти У розслідуваннях НАБУ фігурують більше 10 підприємств ОПК, - Ситник
Новини України НАБУУкроборонпромАртем Сытник
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