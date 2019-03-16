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У Києві розпочалася акція проти корупції в оборонній сфері

Новини » Суспільство    16.03.2019 - 12:47
У Києві розпочалася акція проти корупції в оборонній сфері
Фото: акція "Нацкорпуса" в Києві (РБК-Україна)

На акції "Нацкорпуса" вимагають покарання для фігурантів схем в "Укроборонпромі"

У центрі Києва почалася акція "Нацкорпуса" з вимогою притягнути до відповідальності причетних до корупції в оборонній сфері. Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На акції присутні більше тисячі осіб, причому без символіки націоналістичних організацій. Учасники мітингу прийшли з прапорами України та банерами з вимогою покарати фігурантів схем в оборонному секторі.

 

Фото: акція "Нацкорпуса" в Києві (РБК-Україна)

Відзначимо, за даними столичної поліції, до охорони порядку залучили близько 3 тисяч поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч на 16 березня перекрили вулиці навколо Адміністрації президента, на закриту територію можуть потрапити тільки мешканці прилеглих будинків.

Напередодні також стало відомо, що Державне бюро розслідувань (ДБР) перевіряє можливу причетність директора НАБУ Артема Ситника до приховування корупційних схем в "Укроборонпромі". Крім того, ДБР розслідує інформацію про хабарі, які могли отримати силовики за закриття справ проти компаній, які брали участь у цих схемах.

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