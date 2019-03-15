ДБР перевірить причетність Ситника до приховування корупції в "оборонці"

Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

ДБР наразі веде справу про хабарі, які могли отримати силовики за закриття справ по корупції в "оборонці"

Державне бюро розслідувань (ДБР) перевірить можливу причетність директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника до приховування корупційних схем в "Укроборонпромі". Про це повідомив директор ДБР Роман Труба, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відзначимо, що ДБР наразі веде справу про хабарі, які могли отримати силовики за закриття справ проти компаній, які брали участь в схемах в оборонній сфері.

"Ми досліджуватимемо всі факти, і перевірятимемо всі обставини, про які нам буде відомо. Звичайно, запитання у нас будуть не лише до детективів, що не розслідували або не зареєстрували матеріали перевірки. Зокрема, юридична оцінка надаватиметься діям і керівників структурних підрозділів НАБУ, і керівництву", - сказав він.

Нагадаємо, у розслідуванні програми "Наші гроші" говорилося про те, що НАБУ, СБУ, ГПУ і ДФС були задіяні у схемах розкрадання в "Укроборонпромі", а саме брали хабарі від головних фігурантів справи.

У ГПУ відреагували і заявили, що хабарі не брали. В СБУ заявили, що вже йде суд на їх співробітником, який був замішаний в схемах. НАБУ назвало помилковими висновки журналістів. Також з боку новоствореного Державного бюро розслідувань була заява, що він з'ясує роль слідчих органів у корупції в оборонній сфері.