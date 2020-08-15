Фото: пожежа (dsns.gov.ua)

У житловому секторі в 2020 році відбулося понад 18 тисяч пожеж

В Україні з початку року в пожежах загинуло майже 1000 осіб. Більшість пожеж сталося в житловому секторі.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Так. у 2020 році сталося 66 642 пожежі. З них 18 820 - в житловому секторі; 1122 - у виробничій сфері; 2432 - в транспорті; 44 268 пожеж сталися з інших причин.

Загинули в пожежах 953 людини та 827 постраждали. Рятувальникам вдалося врятувати 1008 осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також повідомлялося, що останнім часом на Донбасі значно зросла кількість пожеж: населення і лісгоспи закликають дотримуватися вимог пожежної безпеки.

Нагадаємо, раніше у Києві на вулиці Булгакова сталася пожежа у квартирі багатоповерхової будівлі: в результаті події постраждали три людини.