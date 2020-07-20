У центрі Києва сталася пожежа в новобудові

Фото: пожежа (ілюстрація facebook.com/mns.gov.ua)

Причини виникнення вогню поки невідомі

У понеділок, 20 липня, у Подільському районі Києва на Вознесенському узвозі сталася пожежа в новобудові. На території будівництва сталося загоряння сміття.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про пожежу відомство отримало о 16:52.

"Як виявилося, на території будівництва сталося загоряння сміття з подальшим поширенням на стіну незавершеного будівництва на рівні 2 і 3 поверхів на площі 30 квадратних метрів. Пожежа вже о 17:17 була ліквідована. Також проводилися роботи по розбиранню утеплювача на стіні", - йдеться в повідомленні.

Жертв і постраждалих в результаті не було. Причини виникнення вогню поки невідомі - їх встановлюватимуть правоохоронці.

Не зрозуміло, що саме, але щось дуже серйозно палає на недобудові, що на Подолі. Рятувальники #ДСНС вже у дорозі. Інформації про потерпілих поки немає. Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 20 липня 2020 р.

Нагадаємо, раніше в одному зі столичних кафе у Деснянському районі стався вибух: відвідувачів і персонал евакуювали, а пізніше вдалося встановити причину інциденту.