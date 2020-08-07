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У Києві горіла багатоповерхівка, постраждали троє людей

Київ, П'ятниця 07 серпня 2020 11:50
У Києві горіла багатоповерхівка, постраждали троє людей
Фото: рятувальник (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Пожежа сталась у одній із квартир

У Києві на вулиці Булгакова сталась пожежа в квартирі багатоповерхового будинку. В результаті події постраждали троє людей.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Киев. Пожар, квартира. Борщаговка, Булгакова 5-Б

Опубліковано dtp.kiev.ua Четвер, 6 серпня 2020 р.

Пожежа сталась у одній із квартир на 7-му поверсі 9-ти поверхового житлового будинку. Було виявлено трьох постраждалих, але вони відмовились від госпіталізації.

О 08:51 пожежу було локалізовано, а о 09:07 - ліквідовано.

На місці події було залучено 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Нагадаємо, у Львові сталась пожежа у виробничій будівлі, до гасіння якої був залучений пожежний потяг, існувала загроза вибуху газу, через загорання газового трубопроводу.

Раніше повідомлялось, що у Києві горіла недобудована багатоповерхівка; вогонь охопив декілька поверхів.

Крім того, в одному зі столичних кафе у Деснянському районі стався вибух: відвідувачів і персонал евакуювали, а пізніше вдалося встановити причину інциденту.

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