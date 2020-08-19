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У Києві на Печерську горить багатоповерхівка, перекрито дорогу

Київ, Середа 19 серпня 2020 19:45
У Києві на Печерську горить багатоповерхівка, перекрито дорогу
Фото: рятувальники в Києві (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Пожежа сталася в будинку на Великій Васильківській

На столичному Печерську сталася пожежа в багатоквартирному будинку. Рух перекрито на ділянці вулиці Велика Васильківська.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації в Telegram.

Повідомляється, що вулицю Велика Васильківська перекрито біля будинку №85. В адміністрації відзначають, що на місці пожежі працюють рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними сервісу Google Maps, рух перекрито від костелу Святого Миколая до парку Марії Заньковецької.

Як зазначає Facebook-спільнота "Київ Оперативний", горить квартира на останньому поверсі на Великій Васильківській 79, біля ресторану Eshak. Інформації про постраждалих поки немає.

На Великій Васильківській, 79, біля ресторану «Eshak» палає квартира на останньому поверсі. Сусіди кажуть, що у тій квартирі проживає літня вчителька. Інформація про потерпілих встановлюється. Рух транспорту перекрито.

Опубліковано Киев Оперативный Середа, 19 серпня 2020 р.

Нагадаємо, раніше в Києві на вулиці Булгакова сталася пожежа у квартирі багатоповерхового будинку, а результаті події постраждали три людини.

Пожежа сталася в одній з квартир на сьомому поверсі. Постраждалі відмовилися від госпіталізації.

До цього в Подільському районі Києва на Вознесенському узвозі сталася пожежа - на території будівництва загорілося сміття.

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