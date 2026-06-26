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Воздушные силы ответили, был ли полет белорусского Ил-62 над Украиной

12:01 26.06.2026 Пт
2 мин
В ПС поставили точку в истории с якобы полетом Ил-62 над Украиной
aimg Ирина Глухова
Воздушные силы ответили, был ли полет белорусского Ил-62 над Украиной Иллюстративное фото: военный самолет Ил-62 (Getty Images)
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Информация о якобы пересечении украинской границы белорусским грузовым самолетом ИЛ-62 оказалась фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.

Что распространяли в соцсетях

Около 22:30 в соцсетях появились сообщения о том, что белорусский грузовой самолет ИЛ-62 якобы в 20:30 залетел в Черниговскую область, а затем пересек украинско-молдавскую границу.

Как источник авторы сообщений ссылались на данные сервиса Flightradar24.

Что сказали военные

" Ни один самолет белорусских авиалиний не пересекал украинскую границу. Об этом управление коммуникаций Воздушных Сил сообщило Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины. Опровержение фейка было опубликовано на официальных ресурсах ЦПИ в 23.30", - отметили в ПС.

Почему не стоит полагаться на Flightradar24

Защитники неба напомнили, что Flightradar24 является гражданским коммерческим проектом, который собирает данные из открытых источников, не является официальным информационным ресурсом о состоянии воздушного пространства и не несет юридическую ответственность за правдивость или точность отображения маршрутов.

Онлайн-сервис "Flightradar24" - это гражданский коммерческий проект, основанный в 2006 году шведскими авиационными энтузиастами и предпринимателями, платформа которого работает через браузер и мобильные приложения для iOS и Android, пояснили в ПС.

Воздушные силы призывали полагаться на официальные ресурсы и не распространять фейки.

Ранее советник министра обороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов также подчеркнул, что новость о "залете" в Украину белорусского самолета является фейком.

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Воздушные силы ответили, был ли полет белорусского Ил-62 над Украиной
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