У Києві готують рейди по нічним клубам за ігнорування заборони на роботу

Фото: Олег Рубан (kiev.informator.ua)

У Києві перевірять розважальні заклади

Мобільні групи Держспоживслужби та поліції будуть перевіряти роботу розважальних закладів під час карантину у Києві. Перевірки відбуватимуться як вдень, так і вночі.

Про це РБК-Україна повідомив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

Він нагадав, що сьогоднішнє послаблення карантину стосується закладів громадського харчування. Розважальним закладам, зокрема, караоке та нічним клубам, після 22:00 працювати заборонено.

Водночас, у соціальних мережах з’являються відео та фото нічних гулянь у столичних розважальних закладах. Більше того, такі заклади на своїх сторінках публікують анонси різноманітних нічних активностей.

"Заборона на роботу клубів після 22:00 діє. Дозволили (працювати після 22:00 - ред.) тільки закладам громадського харчування. Ми моніторимо ці анонси, буде відповідне реагування. Рейди та перевірки відбуваються і будуть відбуватися. В тому числі нічні рейди", - повідомив Рубан.

Нагадаємо, київські нічні клуби регулярно ігнорують карантин, у травні мер столиці Віталій Кличко назвав їх роботу "бенкетом під час чуми".

Сьогодні президент Володимир Зеленський закликав відповідні служби, зокрема поліцію, посилити контроль за карантином у ресторанах та клубах.

У поліції повідомили, що лише два українських міста чітко заборонили функціонування розважальних закладів після 22:00.

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Автор: Роман Калиниченко