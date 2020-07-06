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В Україні тільки два міста закрили нічні клуби, - поліція

Новини » Суспільство     06.07.2020 - 15:30
В Україні тільки два міста закрили нічні клуби, - поліція
Фото: літня площадка (Віталій Носач, РБК-Україна)

Поліція ретельніше перевірятиме ресторани та роботу розважальних закладів

В Україні лише два міста - Харків і Львів - чітко заборонили функціонування розважальних закладів після 22:00. Крім того, у Херсонській та Сумській областях взагалі не визначено умов для роботи таких закладів у вказаний час.

Про це йшлося під час селекторної наради у президента України Володимира Зеленського, повідомляє президентська прес-служба.

Як зазначається в повідомленні, Міністерство внутрішніх справ візьметься за ретельніший контроль роботи цих закладів, щоб зменшити ризик зараження громадян коронавірусом.

Національна поліція повідомила, що перевіряла роботу клубів після 22:00 й закрила ті розважальні заклади, які працювали. Також були складені відповідні протоколи.

Надаємо, президент України Володимир Зеленський вимагає посилити контроль за карантинними заходами у громадських місцях, зокрема ресторанах та клубах.

Національна поліція повідомила, що перевіряла роботу клубів після 22:00 й закрила ті розважальні заклади, які працювали. Також були складені відповідні протоколи.

Відзначимо, київська влада 6 липня прийняла рішення дозволити роботу ресторанів та кінотеатрів після 22:00.

Однак робота розважальних закладів та проведення культурно-масових заходів обмежені до 22 години.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України карантинКоронавірус
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