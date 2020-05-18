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"Бенкет під час чуми": Кличко просить поліцію перевірити нічні клуби Києва

Новини » Коронавірус     18.05.2020 - 13:01
"Бенкет під час чуми": Кличко просить поліцію перевірити нічні клуби Києва
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Кличко обурився масовим відпочинком киян у нічних клубах під час карантину

Київська влада звернулася до Національної поліції з проханням перевірити роботу нічних клубів столиці. Відновлення їх роботи не передбачено послабленнями карантинних обмежень.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Кличка, робота столичних розважальних закладів, у тому числі нічних клубів, досі заборонена.

"Я бачив у вихідні в соцмережах відео з деяких нічних клубів столиці. Скажу відверто: я обурений. Натовпи людей - це якийсь бенкет під час чуми. Міська влада не дозволяла відкривати нічні клуби та інші розважальні заклади", - заявив мер.

Кличко також повідомив, що у зв’язку з наведеними фактами звернувся до поліції, аби та перевірила роботу нічних клубів столиці.

"І має бути сувора відповідальність їх власників. А тим, хто рветься на масовий нічний відпочинок, скажу: навряд чи ви будете такими веселими, якщо потрапите в інфекційне відділення" - додав мер Києва.

Ймовірно, Кличко мав на увазі нічний клуб Queen. Кілька днів поспіль користувачі соцмереж публікують відео відпочинку з клубу. Зокрема, у ніч з 15 на 16 травня в Instagram одна з відвідувачок опублікувала фото і відео, на якому видно, що танцпол і столики заповнені гостями. На камеру потрапили як мінімум кілька десятків гостей.

Сьогодні мер Києва оприлюднив черговий етап пом’якшення карантину. За словами Кличка, 22 травня у столиці відкриються промислові ринки, великі магазини і фітнес-центри. Також з 22 травня міська влада планує відновити роботу наземного громадського транспорту в звичайному режимі.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України КиївВіталий КличкоКиївклуб
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