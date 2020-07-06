Зеленський вимагає посилити контроль за карантином у ресторанах та клубах

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Поліція вже звітує про перевірку ресторанів та протоколи про порушення

Президент України Володимир Зеленський вимагає посилити контроль за карантинними заходами у громадських місцях. Мова, зокрема, йде про ресторани та клуби.

Про він сказав на селекторній нараді, повідомляє президентська прес-служба.

"Треба вимагати від них відповідальності перед їхніми клієнтами. Люди платять гроші не за те, щоб вийти хворими на недугу, від якої поки немає вакцини", - сказав Зеленський.

У відповідь Національна поліція повідомила, що перевіряла роботу клубів після 22:00 й закрила ті розважальні заклади, які працювали. Також були складені відповідні протоколи.

Нагадаємо, на президента України Володимира Зеленського склали адміністративний протокол після того, як під час робочої поїздки до Хмельницького він відвідав одне з місцевих кафе.

На той час робота внутрішніх приміщень кафе була заборонена.

Відзначимо, київська влада 6 липня прийняла рішення дозволити роботу ресторанів та кінотеатрів після 22:00.

Однак робота розважальних закладів та проведення культурно-масових заходів обмежені до 22 години.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олександр Білоус