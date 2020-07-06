В Киеве готовят рейды по ночным клубам за игнорирование запрета на работу

Фото: Олег Рубан (kiev.informator.ua)

В Киеве проверят развлекательные заведения

Мобильные группы Госпотребслужбы и полиции будут проверять работу развлекательных заведений во время карантина в Киеве. Проверки будут проходить как днем, так и ночью.

Об этом РБК-Украина сообщил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Он напомнил, что сегодняшнее ослабление карантина касается заведений общественного питания. Развлекательным заведениям, в частности, караоке и ночным клубам, после 22:00 запрещено работать.

В то же время, в социальных сетях публикуются видео и фото ночных гуляний в столичных развлекательных заведениях. Более того, такие заведения на своих страницах публикуют анонсы разнообразных ночных активностей.

"Запрет на работу клубов после 22:00 действует. Разрешили (работать после 22:00 - ред.) только заведениям общественного питания. Мы мониторим эти анонсы, будет соответствующее реагирование. Рейды и проверки происходят и будут происходить. В том числе ночные рейды", - сообщил Рубан.

Напомним, киевские ночные клубы регулярно игнорируют карантин, в мае мэр столицы Виталий Кличко назвал их работу "пиром во время чумы".

Сегодня президент Владимир Зеленский призвал соответствующие службы, включая полицию, усилить контроль за карантином в ресторанах и клубах.

В полиции сообщили, что только два украинских города четко запретили функционирования развлекательных заведений после 22:00.

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Автор: Роман Калиниченко