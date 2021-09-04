В Києві горів костел, таліби заявили про захоплення Панджшера, в Україну йдуть заморозки: новини за 3 вересня

В Києві горів костел Святого Миколая, таліби заявили про захоплення Панджшера, в Україні похолодає. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 3 вересня - в матеріалі РБК-Україна.

У Києві горів столітній костел Святого Миколая: що відомо

У Києві ввечері 3 вересня загорівся столітній костел Святого Миколая. Люди не постраждали, однак пожежа встиг наробити значної шкоди. Вогонь пошкодив орган, який встановлений в костелі. На відео, яке розмістив мер Києва Віталій Кличко, можна побачити, що орган отримав дуже сильні пошкодження, а також в костелі впала люстра. Крім того, пошкодження отримало внутрішнє оздобленні історичної будівлі.

На місці події також працюють правоохоронці, щоб з'ясувати причини виникнення вогню. Як розповів єпископ Віталій Кривицький, за одною з версій, вогонь виник в органі. ДСНС та поліція наразі не висувають можливих версій виникнення вогню в костелі.

Ракета Firefly Aerospace вибухнула після запуску: що сталося

Ракета Alpha українсько-американської компанії Firefly Aerospace вибухнула через кілька хвилин після старту. Дебютний старт відбувся на базі "Ванденберг" Космічних сил США в Каліфорнії.

Вибух стався приблизно через 2,5 хвилини після старту. "На першому етапі підйому Alpha сталася аномалія, яка призвела до втрати носія. Залежно від збору додаткової інформації будуть надані додаткові відомості", - повідомили в компанії.

Медальний залік десятого дня Паралімпіади-2020: Україна впевнено утримує п'яту позицію

В рамках десятого дня Паралімпіади-2020 в Токіо українські спортсмени відзначились десятьма нагородами, серед яких 4 - золоті медалі.

Зокрема, золотою призеркою Паралімпіади в Токіо стала українська спортсменка Зоя Овсій. Вона принесла Україні історичне "золото" в метанні булави.

Україна продовжує впевнено утримувати п'яту позицію в заліку.

Таліби заявили про захоплення Панджшера, - Yeni Safak

Панджшер, остання непідконтрольна талібам провінція Афганістану, захоплена радикальним рухом "Талібан". У Кабулі бойовики відзначають цю новину пострілами в повітря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yeni Safak. "Панджшер, останній спірний регіон в Афганістані, на цей момент упав. І солдати "Талібану" стріляють у повітря від радості", - повідомляє видання.

За даними ряду ЗМІ, лідери Фронту народного опору - віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех і Ахмад Масуд - на вертольотах евакуювалися в Таджикистан.

У Львівській області вантажівка врізалася в магазин: є загиблі

Вдень 3 вересня у Львівській області водій вантажного автомобіля не впорався з керуванням, виїхав на тротуар, і після зіткнення зі стовпом в'їхав у продуктовий магазин. Жертвами ДТП стали чотири людини.

За попередніми даними, водій сідельного тягача Renault не впорався з керуванням і виїхав на тротуар. Потім вантажівка збила електроопору і врізалася в продуктовий магазин. Від отриманих травм на місці ДТП загинули водій і дві жінки. Також в результаті аварії постраждала неповнолітня дівчинка. Її доставили в лікарню. Однак незважаючи на зусилля медиків вона померла.

Ефективність COVID-вакцин знижується: експерти назвали причини

У світі повідомляють про падіння ефективності вакцин від коронавірусу. Як заявляють експерти, препарати, які сьогодні використовуються в світі, розроблялися під "уханьскій" варіант. Імунолог Борис Донський пояснив, що для виживання вірусу потрібно змінювати свій вигляд, інакше вакцинований організм його вже не пропустить.

Дані про скорочення ефективності вакцин збіглися за часом з ударною хвилею "Дельта"- штаму, який вже виявили в 170 країнах і територіях. Професор Володимир Широбоков зазначив, що у більшості нових варіантів вірусу відбулися мутації в гені, який кодує саме S-білок. Так коронавірус намагається знайти щілини в колективній імунній відповіді, говорить експерт. Подробиці - в матеріалі РБК-Україна "Боротьба за виживання. Чи падає ефективність COVID-вакцин".

Холодне арктичне повітря і дощі: яка погода буде в Україні на вихідних

Погода в Україні на вихідних, 4 і 5 вересня, буде прохолодна і з періодичними дощами в деяких регіонах. Так, в суботу на синоптичну ситуацію впливатиме атмосферний фронт циклону Philipp, але вже в неділю його витіснить антициклон, що викличе, своєю чергою, перші заморозки на ґрунті на початку наступного тижня.

За словами фахівця, атмосферний фронт 4 вересня перетинатиме Україну, і притягне з собою опади. Зокрема - у західних, центральних та східних областях. Але вже 5-го дощі ймовірні тільки в північних регіонах. Так, з неділі в країні переважатиме антициклональний характер погоди - буде сухо і переважно ясно.