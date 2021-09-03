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Пожежа в костелі Святого Миколая в Києві: постраждали внутрішнє оздоблення та орган

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Київ, П'ятниця 03 вересня 2021 22:59
Пожежа в костелі Святого Миколая в Києві: постраждали внутрішнє оздоблення та орган Фото: рятувальники гасять пожежу в костелі Святого Миколая (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Дмитро Левицький

Рятувальники локалізували пожежу у столичному костелі Святого Миколая. Наразі відкритого вогню не видно, але є сильне задимлення.

Про це РБК-Україна розповіла прес-секретар ДСНС Києва Світлана Водолага.

Стрим с места: У ці хвилини пожежа знищує костел Святого Миколая - перлину Києва, створену архітектором Владиславом Городецьким на початку ХХ ст. Немає слів...

Posted by dtp.kiev.ua on Friday, September 3, 2021

"За попередньою інформацією, пожежа виникла між першим та другим поверхом з розповсюдженням на дах. Було сильне задимлення. О 22:41 пожежа була локалізована, наразі триває ліквідація. На місці працює 80 осіб особового складу", - сказала вона.

За словами Водолаги, попередньо встановлено, що від вогню постраждало внутрішнє оздоблення костелу Святого Миколая.

"Попередньо, часткове руйнування внутрішнього оздоблення на першому та другому поверхах. Наскільки пошкоджено, сказати не можу, бо сильне задимлення і ліквідація пожежі ще триває", - додала представник ДСНС.

Відео зсередини постраждалого від вогню костела:

Оновлено:

ДСНС у своєму Telegram-каналі повідомила, що пожежа була на площі 80 квадратних метрів. Вогонь пошкодив орган в костелі.

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Пожежа в костелі Святого Миколая в Києві: постраждали внутрішнє оздоблення та орган
Пожежа в костелі Святого Миколая в Києві: постраждали внутрішнє оздоблення та орган
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