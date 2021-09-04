У Києві горів столітній костел Святого Миколая: що відомо
У Києві ввечері 3 вересня загорівся столітній костел Святого Миколая. Наразі пожежу в історичній релігійній будівлі ліквідували, але вогонь встиг наробити значної шкоди.
Детальніше про пожежу - в матеріалі РБК-Україна.
Що сталося
Після 22:00 з'явилася інформація, що у Києві горить костел Святого Миколая, який розташований у Печерському районі. На місце події негайно ж вирушили рятувальники.
Спочатку повідомлялося, що пожежа виникла між першим та другим поверхами, але пізніше стало відомо, що вогонь перекинувся на дах.
Вогонь ліквідували о 23:26. В результаті вогню люди не постраждали, але пожежа встигла завдати серйозних пошкоджень всередині будівлі.
Фото: пожежа в костелі Святого Миколая (dsns.gov.ua)
Які пошкодження отримав костел
Як розповіла прес-секретар ДСНС Світлана Водолага, в результаті пожежі пошкодження отримало внутрішнє оздобленні історичної будівлі.
Водночас, за даними ДСНС, вогонь пошкодив орган, який встановлений в костелі. На відео, яке розмістив мер Києва Віталій Кличко, можна побачити, що орган отримав дуже сильні пошкодження, а також в костелі впала люстра.
Рятувальні служби міста і фахівці ДСНС локалізували пожежу в Костелі Святого Миколая. Потерпілих немає.Posted by Віталій Кличко on Friday, September 3, 2021
В Міністерстві культури заявили, що вже оцінюють ступінь пошкодження органу. На місці події також працюють правоохоронці, щоб з'ясувати причини виникнення вогню.
Фото: вогонь завдав шкоди внутрішньому оздобленню костела (t.me/dsns_telegram)
Можлива причина займання
Як розповів єпископ Віталій Кривицький, за одною з версій, вогонь виник в органі.
"Попередньо, була репетиція і під час репетиції затріщало щось в органі і він загорівся. Фактично орган, як кажуть, спалахнув. Пошкоджено, перш за все, орган і впала люстра", - сказав єпископ Кривицький.
ДСНС та поліція наразі не висувають можливих версій виникнення вогню в костелі.
Київ О 23:26 ЛІКВІДОВАНО пожежу в костелі Святого Миколая. (Оперативне відео з місця пожежі)Posted by ДСНС України on Friday, September 3, 2021