Медальний залік десятого дня Паралімпіади-2020: Україна впевнено утримує п'яту позицію
Фото: Україні впевнено утримує п'яту позицію медального заліку Паралімпіади-2020 (Getty Images)
В рамках десятого дня Паралімпіади-2020 в Токіо українські спортсмени відзначились десятьма нагородами, серед яких 4 - золоті медалі. Україна продовжує впевнено утримувати п'яту позицію в заліку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету України.
Хто відзначився золотою медаллю:
- Сергій Ємельянов під час змагань з веслування на байдарках на дистанцію 200 метрів;
- Максим Крипак під час змагань з плавання на дистанцію 200 метрів комплексом;
- Денис Остапченко під час змагань з плавання на дистанцію 200 метрів вільним стилем;
- Зоя Овсій під час змагань з метання булави.
Хто відзначився срібною медаллю:
- Мокола Синюк під час змагань з веслування на байдарках на дистанцію 200 метрів;
- Єгор Дементьев під час змагань з велошосе;
- Людмила Даниліна під час змагань з забігу на дистанцію 1,5 км;
- Микола Жабняк під час змагань з метання диска;
- Андрій Трусов під час змагань з плавання на дистанцію 100 метрів батерфляєм.
Хто відзначився бронзовою медаллю:
- Денис Дубров під час змагань з плавання на дистанцію 100 метрів батерфляєм.
Фото: медальний залік десятого дня Паралімпіади-2020 (Google)