Україна вперше завоювала паралімпійське "золото" у метанні булави
Фото: Зоя Овсій, українська спортсменка (facebook.com NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)
Українська спортсменка Зоя Овсій стала золотою призеркою Паралімпіади в Токіо. Українка принесла Україні історичне "золото" в метанні булави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Паралімпіади-2020.
Овсій виборола золоту медаль в жіночому метанні булави у класі F51. "Срібло" завоювала американська Кессі Мітчелл, а от бронзову медаль отримала представниця Паралімпійського комітету Росії Олена Горлова.
Українка з п'ятої спроби метнула булаву на 25,12 метрів, що стало кращим результатом змагань.
Це вже четверта медаль спортсменки на Паралімпійських іграх та третя в метанні булави в історії України.