У Львівській області вантажівка врізалася в магазин: є загиблі

Вдень 3 вересня у Львівській області водій вантажного автомобіля не впорався з керуванням, виїхав на тротуар, і після зіткнення зі стовпом в'їхав у продуктовий магазин. Жертвами ДТП стали чотири людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр поліції Львівської області .

ДТП сталася близько 16:20 у місті Рудки Самбірського району Львівської області. За попередніми даними, водій сідельного тягача Renault не впорався з керуванням і виїхав на тротуар. Потім вантажівка збила електроопору і врізалася в продуктовий магазин.

Від отриманих травм на місці ДТП загинули водій і дві жінки. Також в результаті аварії постраждала неповнолітня дівчинка. Її доставили в лікарню. Однак незважаючи на зусилля медиків вона померла.

На місці аварії працює слідчо-оперативна група. Встановлюються причини ДТП. Також вирішується питання про правову кваліфікацію події.

Фото: у Львівській області вантажівка врізалася в магазин: загинули чотири людини (facebook.com/MVS.LVIV)