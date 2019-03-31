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В Україні відкрилися виборчі дільниці

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 08:01
В Україні відкрилися виборчі дільниці
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Виборчі дільниці працюватимуть до 20:00

У день виборів президента України, 31 березня 2019 року, виборчі дільниці для голосування відкрилися о 8 ранку. Про це повідомляє РБК-Україна.

Відзначимо, виборці можуть проголосувати до 20:00.

Першою країною, де стартувало голосування на виборах президента України, була Австралія. Зокрема, на закордонній виборчій дільниці в Австралії вибори почалися о 23:00 за київським часом у суботу, 30 березня.

А завершувати голосування на виборах президента буде дільниця у Сан-Франциско о 6:00 ранку за Києвом 1 квітня.

Нагадаємо, раніше в МЗС назвали найбільшу і найменшу закордонну виборча дільниця на виборах 2019. Так, найбільша розташована у Молдові, а найменша - при військовій частині в Косово.

Відзначимо, перед виборами 2019 на закордонні виборчі дільниці передали майже півмільйона бюлетенів.

Як писало РБК-Україна, в МЗС роз'яснили, хто не зможе проголосувати на виборах президента України за кордоном. Виборець зможе проголосувати на закордонній виборчій дільниці, якщо він включений у списки і особисто прибуде на ДВК у день голосування. Але не проголосують громадяни, які не візьмуть з собою закордонний паспорт.

У МЗС пояснили, хто не зможе проголосувати за кордоном У МЗС назвали найбільшу та найменшу закордонну виборчу дільницю
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