Порушення на виборах президента України: усі подробиці

Фото: вибори президента України (УНІАН)

Вибори президента України проходять сьогодні

Вибори президента України проходять сьогодні, 31 березня 2019 року. Докладніше про те, як проходить голосування та які порушення зафіксовані - в матеріалі РБК-Україна.

Правила голосування

Згідно з українським законодавством, на виборчих бюлетенях забороняється робити будь-які позначки. При заповненні бюлетенів виборцем забороняється присутність інших осіб, фото- і відеофіксація бюлетеня.

Крім того, виборцю забороняється передавати свій виборчий бюлетень іншим особам. Також забороняється отримання бюлетеня від осіб, які не є членами виборчої комісії, підкуп, заохочення або погрози по відношенню до виборців для передачі бюлетеня іншим особам.

Виборець має право попросити у члена виборчої комісії видати йому новий бюлетень, в разі якщо заповнюючи попередній бюлетень він допустив помилку. Новий бюлетень видається тільки в обмін на зіпсований. Разом з тим, повторна видача бюлетеня замість невірно заповненого не передбачена.

За порушення таємниці голосування передбачений штраф

Згідно з Кримінальним кодексом, дії виборців, які порушують таємницю голосування, караються штрафом, виправними роботами або обмеженням волі до двох років. Такі ж санкції передбачені для виборців, які отримують неправомірну вигоду за відмову від голосування або вибір на користь певного кандидата. Пропозиція, обіцянка або надання виборцю неправомірної вигоди караються обмеженням волі на строк до 3 років або позбавленням волі на той самий строк.

Крім того, позбавленням волі від 3 до 7 років карається підробка або незаконне виготовлення виборчого бюлетеня.

Голосування на виборах є добровільним і таємним

Право взяти участь у голосуванні на виборах президента мають громадяни України, яким виповнилося 18 років. Голосувати на виборах не можуть лише ті особи, яких суд визнав недієздатними. Для того, щоб проголосувати виборець має прийти на виборчу дільницю у встановлений термін (31 березня з 08:00 години ранку до 20:00 години вечора), пред'явити документ, який підтверджує громадянство (паспорт громадянина України, закордонний паспорт, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, тимчасове посвідчення громадянина України, довідка установи виконання покарань або слідчого ізолятора), взяти виборчий бюлетень та обрати одного з кандидатів. Голосування на виборах є таємним і розголошення змісту волевиявлення конкретного виборця законом заборонено. Проголосувати на виборах потрібно особисто. Законом не передбачено право передачі голосу третім особам.

Виборець може проголосувати лише один раз і на виборчій дільниці, на якій він включений до списків. Рішення про участь у виборах є добровільним і законом забороняється застосування насильства, погроз чи підкупу з метою впливу на рішення виборця.

Законом забороняються будь-які обмеження виборчих прав за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних переконань, статі, майнового стану, за мовними або іншими ознаками.