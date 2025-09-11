RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Киев прибыл президент Финляндии Стубб (видео)

Фото: Александр Стубб (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киев прибыл президент Финляндии Александр Стубб. В ходе визита он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой встретили в начале визита в Украину Президента Финляндии Александра Стубба", - отметил Ермак.

По его словам, в центре разговоров Владимира Зеленского с лидером Финляндии сегодня - проекты по безопасности, евроинтеграция, инвестиции в инфраструктуру и гарантии безопасности для нашего государства.

"Также будем говорить об усилении давления на РФ, санкциях и важности устойчивого мира. Мы благодарны за последовательную и твердую поддержку Финляндии и лично Александра Стубба. Украина вместе с партнерами делает все, чтобы приблизить устойчивый мир и гарантировать безопасность в Европе", - добавил Ермак.

 

Позиция Стубба относительно войны в Украине

Напомним, ранее президент Финляндии заявил, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в прекращении войны в Украине, или в достижении хотя бы перемирия и прекращения огня.

Отметим, что Стубб участвовал в поездке ряда европейских лидеров в Вашингтон в августе. Там они провели совместную встречу с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения перспектив мира между Россией и Украиной.

Уже после этой встречи Стубб заявил, что сначала нужно достичь мира в Украине, однако несколько раз повторял, что Путин к миру не готов.

