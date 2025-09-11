До Києва прибув президент Фінляндії Стубб (відео)

Позиція Стубба щодо війни в Україні

Нагадаємо, раніше президент Фінляндії заявив, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у припиненні війни в Україні, або у досягненні хоча б перемир'я та припинення вогню.

Зазначимо, що Стубб брав участь у поїздці низки європейських лідерів до Вашингтона в серпні. Там вони провели спільну зустріч із президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським для обговорення перспектив миру між Росією та Україною.

Вже після цієї зустрічі Стубб заявив, що спочатку потрібно досягти миру в Україні, проте кілька разів повторював, що Путін до миру не готовий.