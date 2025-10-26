"Гнетущий опыт": Министр экономики Германии провела час в укрытии из-за обстрелов Киева
Министр экономики Германии во время визита в Киев была вынуждена провести около часа в бомбоубежище из-за ночных обстрелов города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
Министр экономики Германии Екатерина Райхе, которая прибыла с визитом в Украину 24 октября, вместе с членами ее делегации была вынуждена ночью около часа провести в бомбоубежище из-за обстрелов Киева.
"Министр экономики ФРГ Райхе и ее делегация были вынуждены укрыться в бункере в Киеве примерно на час. Все члены делегации чувствуют себя хорошо", - заявили в министерстве.
Бомбоубежище было оборудовано в подземном паркинге отеля, который сейчас не используется по назначению.
Сигнал об обстреле поступил на телефон репортера Bild, который сопровождал Райхе, в 3:51 по местному времени. Об отбое тревоги сообщили примерно в 5:00.
Комментируя события минувшей ночи на субботней пресс-конференции, Райхе сказала, что для нее это был "удручающий (одноразовый, - ред.) опыт", а для украинцев - "к сожалению, тяжелая повседневность".
"Эта ночь еще раз очень убедительно показала мне, что российские атаки на украинское население направлены на то, чтобы обессилить его", - добавила Райхе.
Напомним, в пятницу, 24 октября, в Украину с многодневным визитом прибыла министр энергетики Германии Екатерина Райхе.
Она провела ряд встреч, которые должны в дальнейшем усилить энергетическую независимость Украины.
Заметим, что Райхе попала именно на баллистический обстрел Киева в ночь на 25 октября. Той ночью пострадали три района Киева - Днепровский, Деснянский и Дарницкий.
Были повреждены жилые дома и детский сад. Также была информация об уничтоженном магазине, заводе и многочисленные видео, которые показывали как дым поднимается над городом.
В результате ночной атаки 2 человека погибли, а еще 9 пострадали. Подробнее - в материале РБК-Украина.