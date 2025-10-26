"Гнетущий опыт": Министр экономики Германии провела час в укрытии из-за обстрелов Киева

Министр экономики Германии во время визита в Киев была вынуждена провести около часа в бомбоубежище из-за ночных обстрелов города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

Министр экономики Германии Екатерина Райхе, которая прибыла с визитом в Украину 24 октября, вместе с членами ее делегации была вынуждена ночью около часа провести в бомбоубежище из-за обстрелов Киева.

"Министр экономики ФРГ Райхе и ее делегация были вынуждены укрыться в бункере в Киеве примерно на час. Все члены делегации чувствуют себя хорошо", - заявили в министерстве.

Бомбоубежище было оборудовано в подземном паркинге отеля, который сейчас не используется по назначению.

Сигнал об обстреле поступил на телефон репортера Bild, который сопровождал Райхе, в 3:51 по местному времени. Об отбое тревоги сообщили примерно в 5:00.

Комментируя события минувшей ночи на субботней пресс-конференции, Райхе сказала, что для нее это был "удручающий (одноразовый, - ред.) опыт", а для украинцев - "к сожалению, тяжелая повседневность".

"Эта ночь еще раз очень убедительно показала мне, что российские атаки на украинское население направлены на то, чтобы обессилить его", - добавила Райхе.