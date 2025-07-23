Из Киева в Чернигов запустили дополнительный поезд: даты и время

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд по маршруту "Киев-Чернигов". Он будет курсировать в эти выходные.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на "Укрзализныцю".

В поезде будут вагоны с кондиционером, сидячие места первого и второго класса. Нечетные места - у окна, четные - у прохода.

Дополнительный поезд №702/701 Киев - Чернигов будет курсировать 27 июля и 1,2,3 августа.

Изменения на "Укрзализныце"

Ранее РБК-Украина писало о том, после плановой модернизации пути поезда "Укрзализныци" Закарпатского направления возвращаются к привычному графику.

Также "Укрзализныця" запускает поезд, который объединит юг и запад Украины - из Николаева в Ивано-Франковск можно будет доехать напрямую.

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