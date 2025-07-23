Новый поезд от "Укрзализныци" объединит Николаев, Львов и Ивано-Франковск: график
Укрзализныця запускает поезд, который объединит юг и запад Украины. Из Николаева в Ивано-Франковск можно будет доехать напрямую.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
"Назначаем поезд № 209/210 Николаев - Ивано-Франковск!", - рассказали железнодорожники.
По данным УЗ, отправление из Николаева - с 1 августа, через день по нечетным числам в 15:54, прибытие в Ивано-Франковск - в 12:32 следующего дня.
Отправление из Ивано-Франковска - со 2 августа, через день по четным числам в 13:05, прибытие в Николаев - в 09:24 следующего дня.
Маршрут движения будет заключаться через станции Новый Буг, Долинская, им. Тараса Шевченко, Корсунь, Белая Церковь, Винница, Хмельницкий, Тернополь, Львов.
В составе поезда как вагоны купе, так и плацкарт.
Жители Херсона также могут удобно воспользоваться этим поездом, подъехав в Николаев по дням курсирования поездами № 319/320 Херсон - Николаев-Грузовой, № 101/102 Херсон - Краматорск, № 109/110 Херсон - Львов.
А вернуться обратно в Херсон можно поездами по дням курсирования № 110/109 Львов - Херсон, № 320/319 Николаев-Грузовой - Херсон.
Продажа билетов на поезд № 209/210 Николаев - Ивано-Франковск открывается за 10 суток до отправления, а значит желающие уже могут найти их на сайте УЗ, в приложении, или в кассах вокзала.
Изменения на "Укрзализныце"
Напомним, ранее мы рассказывали, что поезда "Укрзализныци" Закарпатского направления возвращаются к привычному графику после плановой модернизации пути.
Поэтому пассажиры снова смогут доезжать до популярных курортных станций, а некоторые традиционные маршруты даже будут продолжены.
Кроме того, мы объясняли, как успеть забронировать групповую поездку по железной дороге летом и как действовать пассажирам, если поезд опаздывает.
Читайте также, на каких вокзалах Украины появились точки с питьевой водой, безопасной даже для младенцев.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.