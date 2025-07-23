З Києва до Чернігова запустили додатковий потяг: дати та час

"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг за маршрутом "Київ-Чернігів". Він курсуватиме цими вихідними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

У поїзді будуть вагони з кондиціонером, сидячі місця першого та другого класу. Непарні місця - біля вікна, парні - біля проходу.

Зміни на "Укрзалізниці"

Раніше РБК-Україна писало про те, після планової модернізації колії поїзди "Укрзалізниці" Закарпатського напрямку повертаються до звичного графіка.

Також "Укрзалізниця" запускає поїзд, який об'єднає південь і захід України - з Миколаєва до Івано-Франківська можна буде доїхати напряму.

Читайте також, на яких вокзалах України з'явились точки з питною водою, безпечною навіть для немовлят.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.