Принимают с одного года. В Украине открывают центры педпартнерства
В Украине все больше общин открывают ясли для детей от одного года и создают новые форматы поддержки родителей.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова.
Традиционно в детсады принимали с 2,5-3 лет - из-за переполненности сети и отсутствия мест для самых маленьких. Однако сейчас громады видят в приеме младших детей выгоду: мамы быстрее возвращаются к работе, а учреждения сохраняют сеть и кадры.
Интерес к группам для детей от года
Несмотря на опасения, что из-за ситуации с безопасностью спроса на группы для детей от года не будет, интерес оказался высоким. Во Львове уже есть очереди: работают три группы, планируют открыть еще десять. Коновалова отмечает, что раньше ясли посещали преимущественно двухлетние дети, теперь же активно берут и младших.
По словам педагогов, адаптация "малышей" проходит легче, чем у трехлеток - они лучше едят, меньше болеют и быстрее привыкают. В то же время такие группы требуют большего количества воспитателей и дополнительного финансирования.
Центры педагогического партнерства
Еще одно направление - открытие центров педагогического партнерства. Это форматы, где мама приходит с ребенком на развивающие занятия. Ранее такие услуги предлагали в основном частные заведения, теперь их запускают и в коммунальном секторе.
По словам Коноваловой, центры полезны не только для развития ребенка, но и для поддержки родителей. Они помогают снизить послеродовую депрессию, дают ощущение коллектива и возможность получить совет и поддержку от других мам и специалистов.
Ранее РБК-Украина писало, что в 2025 году в Украине вступил в силу новый закон "О дошкольном образовании", который призван повысить качество образовательных услуг и создать комфортные условия для детей, родителей и воспитателей. Закон внедряет ребенкоцентрированный подход, гарантирует безопасность и здоровье детей, обеспечивает бесплатность дошкольного образования до 11 часов в день и разнообразие форм организации (ясли, садики, центры развития и т.д.).
Также мы рассказывали, что в прифронтовых регионах Украины многие дети ни разу не посещали детский сад, из-за чего 82% имеют задержки в развитии, особенно в социально-эмоциональной сфере. Это связано с пандемией и войной, которые ограничили доступ к дошкольному образованию.
