Какие санкции Трамп может ввести против РФ после дедлайна: у Зеленского дали прогноз
Президент США Дональд Трамп может ввести комбинированные меры против России - вторичные тарифы и санкции, когда завершится установленный дедлайн.
Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
Власюк подчеркнул, что у американского лидера есть все инструменты для того, чтобы ввести против России какие-угодно санкции.
"Хорошая новость в том, что, по моей информации, у них уже есть подготовленное решение по санкциям против России. Если хотите "меню", которое они предложат президенту Трампу. Я думаю, что это будет определенный микс и вторичных тарифов, и вторичных санкций", - добавил он.
По словам Власюка, речь о 100% вторичных тарифах, а также санкциях против конкретных компаний и людей.
Дедлайн Трампа
Напомним, президент США Дональд Трамп 14 июля пообещал ударить по России 100% вторичными тарифами, если за 50 дней Россия не пойдет на мир с Украиной.
На прошлой неделе американский лидер ужесточил свое решение - дедлайн значительно сократился. Теперь вторичные тарифы и санкции угрожают РФ, если до 8 августа Москва не захочет мира.
Стоит отметить, что Трамп пока не уточнил, какие именно ограничения он намерен ввести против России, помимо 100% вторичных тарифов.