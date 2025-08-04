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Какие санкции Трамп может ввести против РФ после дедлайна: у Зеленского дали прогноз

Понедельник 04 августа 2025 16:59
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Какие санкции Трамп может ввести против РФ после дедлайна: у Зеленского дали прогноз Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп может ввести комбинированные меры против России - вторичные тарифы и санкции, когда завершится установленный дедлайн.

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Власюк подчеркнул, что у американского лидера есть все инструменты для того, чтобы ввести против России какие-угодно санкции.

"Хорошая новость в том, что, по моей информации, у них уже есть подготовленное решение по санкциям против России. Если хотите "меню", которое они предложат президенту Трампу. Я думаю, что это будет определенный микс и вторичных тарифов, и вторичных санкций", - добавил он.

По словам Власюка, речь о 100% вторичных тарифах, а также санкциях против конкретных компаний и людей.

Дедлайн Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп 14 июля пообещал ударить по России 100% вторичными тарифами, если за 50 дней Россия не пойдет на мир с Украиной.

На прошлой неделе американский лидер ужесточил свое решение - дедлайн значительно сократился. Теперь вторичные тарифы и санкции угрожают РФ, если до 8 августа Москва не захочет мира.

Стоит отметить, что Трамп пока не уточнил, какие именно ограничения он намерен ввести против России, помимо 100% вторичных тарифов.

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