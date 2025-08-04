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Які санкції Трамп може ввести проти РФ після дедлайну: у Зеленського дали прогноз

Понеділок 04 серпня 2025 16:59
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Які санкції Трамп може ввести проти РФ після дедлайну: у Зеленського дали прогноз Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп може запровадити комбіновані заходи проти Росії - вторинні тарифи і санкції, коли завершиться встановлений дедлайн.

Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Власюк підкреслив, що в американського лідера є всі інструменти для того, щоб запровадити проти Росії будь-які санкції.

"Хороша новина в тому, що, за моєю інформацією, у них уже є підготовлене рішення щодо санкцій проти Росії. Якщо хочете "меню", яке вони запропонують президенту Трампу. Я думаю, що це буде певний мікс і вторинних тарифів, і вторинних санкцій", - додав він.

За словами Власюка, йдеться про 100% вторинних тарифів, а також санкції проти конкретних компаній і людей.

Дедлайн Трампа

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 14 липня пообіцяв вдарити по Росії 100% вторинними тарифами, якщо за 50 днів Росія не піде на мир з Україною.

Минулого тижня американський лідер посилив своє рішення - дедлайн значно скоротився. Тепер вторинні тарифи і санкції загрожують РФ, якщо до 8 серпня Москва не захоче миру.

Варто зазначити, що Трамп поки не уточнив, які саме обмеження він має намір запровадити проти Росії, крім 100% вторинних тарифів.

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