WSJ узнало, как европейцы объясняли Трампу, почему Украина не может отдать Донбасс РФ
Европейские лидеры во время переговоров в Вашингтоне пытались донести до президента США Дональда Трампа опасность возможных уступок России в отношении территорий Украины, в частности остальной части Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
По данным издания, подготовленная США карта восточной Украины, которую просмотрели Трамп и Владимир Зеленский, продемонстрировала, что Россия уже контролирует около 76% Донецкой области. Этот регион, на который Кремль претендует полностью, содержит одни из самых мощных оборонительных укреплений Украины.
Чтобы объяснить масштаб угрозы, европейские лидеры приводили примеры, которые могли бы быть понятными для Трампа.
Так, канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что "требование Москвы по всему Донбассу является равноценным просьбе к США отказаться от Флориды".
Президент Финляндии Александер Стубб во время закрытых переговоров охарактеризовал восточноукраинские города Краматорск и Славянск как "бастион против гуннов".
По словам источников издания, именно эта метафора произвела на Трампа наибольшее впечатление.
Переговоры в Вашингтоне
Напомним, в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа, Владимира Зеленского и лидеров европейских стран, которые прибыли в Вашингтон, чтобы выразить поддержку президенту Украины.
В Овальном кабинете перед закрытыми переговорами Зеленского и Трампа разместили большую карту Украины. Восточная часть страны, закрашенная розовым цветом, иллюстрировала территорию, которую сейчас контролируют российские войска - примерно 20%.
По данным BBC, карту подготовили как наглядный аргумент для давления Трампа на Зеленского по обмену территорий на мир.
Как уже писал WSJ, украинский президент на переговорах не отвергал сразу идею территориальных обменов, однако подчеркивал, что реализовать их будет сложно из-за необходимости перемещения населения и конституционного запрета на сдачу территорий. В то же время он допустил возможность "пропорциональных обменов".