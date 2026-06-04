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Какие документы украинцев в "Дії" первыми признает ЕС: оценка Минцифры

13:39 04.06.2026 Чт
2 мин
Уже говорят о четырех документах, которые могут признать в ЕС
aimg Елена Чупровская aimg Дмитрий Левицкий
Какие документы украинцев в "Дії" первыми признает ЕС: оценка Минцифры Фото: Украина первая среди соседей ЕС присоединилась к единому цифровому кошельку Европы (Getty Images)
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Украина стала первой страной вне ЕС, которая присоединилась к единому цифровому кошельку Европы - и уже тестирует четыре документа для признания за рубежом.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.

Какие документы тестируют

Сейчас в рамках интеграции с European Digital Identity Wallet (EUDI Wallet) тестируют четыре документа:

  • электронное водительское удостоверение
  • цифровая справка о месте жительства
  • карточка налогоплательщика
  • электронное удостоверение идентификационных данных

Для пользователей процесс будет выглядеть как простая активация международных документов в приложении.

Какой документ может стать первым

В Минцифры считают, что именно цифровое водительское удостоверение имеет больше всего шансов первым получить признание в Евросоюзе.

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"Именно цифровое удостоверение водителя, по моему мнению, является прекрасным кандидатом для быстрого запуска на территории ЕС. Это обусловлено наличием международных стандартов, огромным запросом от водителей и высокой популярностью этого отработанного сервиса в Украине", - отметила Валерия Коваль.

Параллельно ведется работа над тем, чтобы украинскую электронную подпись признавали во всех странах ЕС. В перспективе рассматривают подобные "доверительные коллаборации" и с другими странами мира.

Напомним, в "Дії" вскоре появится возможность развестись онлайн - РБК-Украина сообщало, когда именно заработает этот сервис.

Тем временем стало известно, изменятся ли правила для украинских мужчин за рубежом.

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