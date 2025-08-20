ua en ru
Какие банки категорически не подходят для консервации: ошибки, которые могут все испортить

Среда 20 августа 2025 09:02
Какие банки категорически не подходят для консервации: ошибки, которые могут все испортить Фото: Какие банки не подходят для закруток (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Сезон домашней консервации в самом разгаре, и хозяйки уже активно готовят банки с огурцами, помидорами, вареньем и другими вкусностями на зиму. Однако даже самый лучший рецепт может пойти насмарку, если неправильно подобрана посуда.

РБК-Украина рассказывает какие типы банок категорически не подходят для консервации, ведь они могут привести не только к порче продуктов, но и представлять опасность для здоровья.

Эти банки категорически не подходят для консервации

Во-первых, старые банки со сколами или трещинами. Даже если повреждение кажется незначительным, в процессе стерилизации или закатывания оно может привести к расколу стекла. Кроме того, в микротрещинах остаются бактерии, которые со временем испортят ваши заготовки.

Во-вторых, не стоит использовать банки из тонкого стекла, которые часто продаются вместе с соками или майонезом. Они не выдерживают высоких температур и под давлением просто лопаются в кастрюле или духовке.

Также специалисты советуют избегать банок с неровным горлышком. Если горлышко имеет дефекты или сколы, крышка не приляжет плотно, и консервация не "возьмется". Это приведет к попаданию воздуха внутрь и быстрой порче продукта.

Отдельно стоит сказать о старых советских банках с грубым стеклом. Хотя они кажутся прочными, на самом деле после десятков лет использования стекло теряет свои свойства. Риск, что оно треснет во время стерилизации, значительно возрастает.

Еще одна категория - это банки с ржавыми крышками или следами коррозии. Даже если вы планируете заменить крышку, стоит быть внимательными: следы ржавчины часто остаются на горлышке банки, и это портит герметичность.

Какие банки идеальны для закруток

Специалисты советуют, что для консервации следует выбирать только специальные банки из толстого стекла и ровным горлышком.

Самый безопасный вариант - классические литровые и пол-литровые банки с новыми металлическими крышками или современными винтовыми.

В материале были использованы следующие источники: Wikipedia, Садовая магия.

