Які банки категорично не підходять для консервації: помилки, що можуть все зіпсувати

Середа 20 серпня 2025 09:02
Які банки категорично не підходять для консервації: помилки, що можуть все зіпсувати Фото: Які банки не підходять для закруток (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Сезон домашньої консервації в самому розпалі, і господині вже активно готують банки з огірками, помідорами, варенням та іншими смаколиками на зиму. Проте навіть найкращий рецепт може піти нанівець, якщо неправильно підібраний посуд.

РБК-Україна розповідає які типи банок категорично не підходять для консервації, адже вони можуть призвести не лише до псування продуктів, а й становити небезпеку для здоров’я.

Ці банки категорично не підходять для консервації

По-перше, старі банки з відколами або тріщинами. Навіть якщо пошкодження здається незначним, у процесі стерилізації чи закочування воно може спричинити розкол скла. Крім того, у мікротріщинах залишаються бактерії, які з часом зіпсують ваші заготовки.

По-друге, не варто використовувати банки з тонкого скла, які часто продаються разом із соками чи майонезом. Вони не витримують високих температур і під тиском просто лопаються у каструлі чи духовці.

Також фахівці радять уникати банок із нерівною шийкою. Якщо горлечко має дефекти або сколи, кришка не приляже щільно, і консервація не «візьметься». Це призведе до попадання повітря всередину та швидкого псування продукту.

Окремо варто сказати про старі радянські банки з грубим склом. Хоча вони здаються міцними, насправді після десятків років використання скло втрачає свої властивості. Ризик, що воно трісне під час стерилізації, значно зростає.

Ще одна категорія - це банки з іржавими кришками або слідами корозії. Навіть якщо ви плануєте замінити кришку, варто бути уважними: сліди іржі часто залишаються на шийці банки, і це псує герметичність.

Які банки ідеальні для закруток

Фахівці радять, що для консервації слід обирати тільки спеціальні банки з товстого скла та рівним горлечком.

Найбезпечніший варіант - класичні літрові та півлітрові банки із новими металевими кришками або сучасними гвинтовими.

В матеріалі були використані такі джерела: Wikipedia, Садова магія.

консервация Поради
