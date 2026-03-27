Кэшбек за январь начислят миллионам украинцев: когда придут деньги

Выплаты коснутся тех, кто накопил более 2 гривен и заранее выбрал карту для выплат в Дії. Вскоре также начнутся выплаты за февраль.

Со старта программы украинцы приобрели товаров в рамках "Национального кэшбека" на сумму более 67,38 млрд гривен.

Новые правила: два уровня кэшбека

С 1 марта программа работает по обновленной модели с двумя ставками.

15% - на украинские товары в категориях с высокой долей импорта:

косметика, средства гигиены, бытовая химия

товары для дома, ремонта, строительства

одежда, обувь, канцелярия, товары для животных

твердые и мягкие сыры, некоторые макароны и крупы

5% - там, где украинские производители имеют сильные позиции:

сладости, напитки, снеки, масло, мясо

молочные продукты (кроме сыров), овощи, фрукты

рыба, консервы, замороженные продукты

аптечные товары, соусы, приправы, приправы

Проверить, какой процент начисляется на конкретный товар, можно на портале "Зроблено в Україні" или через сканер штрихкодов в Дії.

На что можно потратить кэшбэк

Полученные средства можно направить на:

оплату коммунальных и почтовых услуг

покупку продуктов, лекарств и медизделий украинского производства

приобретение книг и печатной продукции

донат на благотворительность, в частности на поддержку ВСУ

Как подключиться к программе

Для участия нужно сделать три шага:

Открыть карту для выплат в банке-партнере. Предоставить банку разрешение на передачу данных о транзакциях с карт для покупок. В Дії в разделе "Сервисы" выбрать карту для выплат "Национальный кэшбек".

Важно: кэшбэк начисляется только за безналичную оплату товаров-участников программы.

Кэшбек теперь и на топливо

С 20 марта в программе появилось новое направление - компенсация за топливо на АЗС-участниках:

15% - дизель

10% - бензин

5% - автогаз

К программе уже присоединились более 150 сетей АЗС - от крупных до локальных.