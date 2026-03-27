Кэшбек за январь начислят миллионам украинцев: когда придут деньги

С 27 марта миллионы украинцев получат деньги на карты "Национального кэшбэка". Это выплата за покупки в январе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики.
Выплаты коснутся тех, кто накопил более 2 гривен и заранее выбрал карту для выплат в Дії. Вскоре также начнутся выплаты за февраль.
Со старта программы украинцы приобрели товаров в рамках "Национального кэшбека" на сумму более 67,38 млрд гривен.
С 1 марта программа работает по обновленной модели с двумя ставками.
15% - на украинские товары в категориях с высокой долей импорта:
5% - там, где украинские производители имеют сильные позиции:
Проверить, какой процент начисляется на конкретный товар, можно на портале "Зроблено в Україні" или через сканер штрихкодов в Дії.
Полученные средства можно направить на:
Для участия нужно сделать три шага:
Важно: кэшбэк начисляется только за безналичную оплату товаров-участников программы.
С 20 марта в программе появилось новое направление - компенсация за топливо на АЗС-участниках:
К программе уже присоединились более 150 сетей АЗС - от крупных до локальных.
Однако есть ограничения - такие "бонусы" доступны только до 1 мая.
Тем временем премьер Украины Юлия Свириденко успокоила украинцев - дефицита на заправках точно не будет. Ажиотаж постепенно спадает.