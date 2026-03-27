Кешбек за січень нарахують мільйонам українців: коли прийдуть гроші

З 27 березня мільйони українців отримають гроші на картки "Національного кешбеку". Це виплата за покупки в січні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки.
Виплати торкнуться тих, хто накопичив понад 2 гривні та заздалегідь обрав картку для виплат у Дії. Незабаром також розпочнуться виплати за лютий.
Від старту програми українці придбали товарів у межах "Національного кешбеку" на суму понад 67,38 млрд гривень.
З 1 березня програма працює за оновленою моделлю з двома ставками.
15% - на українські товари в категоріях з високою часткою імпорту:
5% - там, де українські виробники мають сильні позиції:
Перевірити, який відсоток нараховується на конкретний товар, можна на порталі "Зроблено в Україні" або через сканер штрихкодів у Дії.
Отримані кошти можна спрямувати на:
Для участі потрібно три кроки:
Важливо: кешбек нараховується лише за безготівкову оплату товарів-учасників програми.
З 20 березня в програмі з'явився новий напрям - компенсація за пальне на АЗС-учасниках:
До програми вже долучилися понад 150 мереж АЗС - від великих до локальних.
Однак є обмеження - такі "бонуси" доступні лише до 1 травня.
Тим часом прем'єрка України Юлія Свириденко заспокоїла українців - дефіциту на заправках точно не буде. Ажіотаж поступово спадає.