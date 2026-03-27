Кешбек за січень нарахують мільйонам українців: коли прийдуть гроші

Виплати торкнуться тих, хто накопичив понад 2 гривні та заздалегідь обрав картку для виплат у Дії. Незабаром також розпочнуться виплати за лютий.

Від старту програми українці придбали товарів у межах "Національного кешбеку" на суму понад 67,38 млрд гривень.

Нові правила: два рівні кешбеку

З 1 березня програма працює за оновленою моделлю з двома ставками.

15% - на українські товари в категоріях з високою часткою імпорту:

косметика, засоби гігієни, побутова хімія

товари для дому, ремонту, будівництва

одяг, взуття, канцелярія, товари для тварин

тверді та м'які сири, деякі макарони й крупи

5% - там, де українські виробники мають сильні позиції:

солодощі, напої, снеки, олія, м'ясо

молочні продукти (крім сирів), овочі, фрукти

риба, консерви, заморожені продукти

аптечні товари, соуси, приправи

Перевірити, який відсоток нараховується на конкретний товар, можна на порталі "Зроблено в Україні" або через сканер штрихкодів у Дії.

На що можна витратити кешбек

Отримані кошти можна спрямувати на:

оплату комунальних та поштових послуг

покупку продуктів, ліків і медвиробів українського виробництва

придбання книжок та друкованої продукції

донат на благодійність, зокрема на підтримку ЗСУ

Як підключитися до програми

Для участі потрібно три кроки:

Відкрити картку для виплат у банку-партнері. Надати банку дозвіл на передачу даних про транзакції з карток для покупок. У Дії в розділі "Сервіси" обрати картку для виплат "Національний кешбек".

Важливо: кешбек нараховується лише за безготівкову оплату товарів-учасників програми.

Кешбек тепер і на пальне

З 20 березня в програмі з'явився новий напрям - компенсація за пальне на АЗС-учасниках:

15% - дизель

10% - бензин

5% - автогаз

До програми вже долучилися понад 150 мереж АЗС - від великих до локальних.