Ценовой шок на АЗС: в Кабмине объяснили, почему "топливный кэшбэк" стал единственным выходом
Правительство выбрало вариант с "топливным кэшбеком", ведь он не влияет на поддержку армии и обеспечивает поддержку тем, кто больше всего нуждается в финансовой помощи.
Об этом заявил министр экономики Украины Алексей Соболев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Верховной Раде.
"Мы рассматривали различные варианты сглаживания ценового шока для населения. Изменения акцизов, которые внедрили отдельные европейские страны, ударили бы непосредственно по армии, снизили бы финансирование обороны. К тому же, от этого выгоду преимущественно получили бы те, кто имеет больше авто", - отметил Соболев.
По его словам, ограничение цен привело бы к дефициту топлива и рыночным искажениям, такое уже было в 2022 году. Поэтому правительство выбрали вариант с кэшбеком.
С 20 марта по 1 мая украинцы смогут получить частичную компенсацию стоимости топлива, приобретенного на АЗС: дизель - 15%, бензин - 10%, автогаз - 5%, не более тысячи гривен в месяц. Потратить кэшбек можно на коммунальные услуги, продовольственные товары украинского производства, книги, лекарства или задонатить на ВСУ.
"Мы видим, что 75% расходов идут именно на коммунальные услуги. Поэтому видно, что это помогает тем, кому это необходимо. Это также помогает нашей энергетике и компании "Нафтогаз" уменьшать задолженность", - добавил министр экономики.
Он также подчеркнул, что в течение первых шести дней от старта программы ежедневно начисляется около 20 млн гривен кэшбека, финансируемого из текущего бюджета Минэкономики.
Цены на топливо в Украине
