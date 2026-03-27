Ценовой шок на АЗС: в Кабмине объяснили, почему "топливный кэшбэк" стал единственным выходом

10:55 27.03.2026 Пт
2 мин
В правительстве объяснили, почему не поддержали искусственное регулирование цен на АЗС
aimg Константин Широкун
Фото: в правительстве объяснили, почему "топливный кэшбэк" стал единственным выходом (Getty Images)

Правительство выбрало вариант с "топливным кэшбеком", ведь он не влияет на поддержку армии и обеспечивает поддержку тем, кто больше всего нуждается в финансовой помощи.

Об этом заявил министр экономики Украины Алексей Соболев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Верховной Раде.

Читайте также: В Украине заработал "топливный" кэшбек: как получить деньги и когда они поступят

"Мы рассматривали различные варианты сглаживания ценового шока для населения. Изменения акцизов, которые внедрили отдельные европейские страны, ударили бы непосредственно по армии, снизили бы финансирование обороны. К тому же, от этого выгоду преимущественно получили бы те, кто имеет больше авто", - отметил Соболев.

По его словам, ограничение цен привело бы к дефициту топлива и рыночным искажениям, такое уже было в 2022 году. Поэтому правительство выбрали вариант с кэшбеком.

С 20 марта по 1 мая украинцы смогут получить частичную компенсацию стоимости топлива, приобретенного на АЗС: дизель - 15%, бензин - 10%, автогаз - 5%, не более тысячи гривен в месяц. Потратить кэшбек можно на коммунальные услуги, продовольственные товары украинского производства, книги, лекарства или задонатить на ВСУ.

"Мы видим, что 75% расходов идут именно на коммунальные услуги. Поэтому видно, что это помогает тем, кому это необходимо. Это также помогает нашей энергетике и компании "Нафтогаз" уменьшать задолженность", - добавил министр экономики.

Он также подчеркнул, что в течение первых шести дней от старта программы ежедневно начисляется около 20 млн гривен кэшбека, финансируемого из текущего бюджета Минэкономики.

Цены на топливо в Украине

Напомним, ранее в комментарии РБК-Украина директор Консалтинговой группы А-95 Куюн называл условие, при котором украинские АЗС могут начать снижать цены на топливо.

Кроме того, недавно в медиа появились тревожные прогнозы о дефиците топлива в апреле. РБК-Украина расспросило топливного эксперта Владимира Омельченко, действительно ли существует такая угроза.

Также ранее Антимонопольный комитет Украины обратился к крупнейшим сетям АЗС с требованием объяснить повышение цен. По словам главы АМКУ Павла Кириленко, спрос на бензин А-95 вырос на 40-70%, на дизель - на 60-140%.

Нефтеналивные порты в РФ "Усть Луга" и "Приморск" поражены повторно: кадры с места ЧП
