Ажиотаж спадает: Свириденко успокоила украинцев по поводу ситуации с топливом на АЗС

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что рынок в Украине обеспечен достаточным количеством горючего и ажиотаж спадает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Свириденко в Telegram .

Премьер рассказала о результатах совещания с руководителями ключевых операторов топливного рынка. В частности, они скоординировали обеспечение ресурсами украинских АЗС и согласовали дальнейшие шаги по обеспечению стабильной ситуации на рынке.

"Представители крупнейших сетей АЗС проинформировали о запасах топлива и зарубежных поставках, предусмотренных на апрель. По состоянию на сейчас рынок обеспечен ресурсом в достаточном количестве, наблюдается спад ажиотажа", - говорится в заявлении Свириденко.

По словам премьера, целью Кабмина является обеспечение топливом всех потребителей. Она подчеркнула, что приоритетом остается бесперебойное снабжение для Сил Обороны, экстренных служб, а также сельскохозяйственных производителей в связи с началом посевной.

"Государственная компания "Укрнафта", входящая в группу "Нафтогаз", продолжает держать ориентир цен на бензин и дизель для рынка, с учетом мировых изменений из-за ситуации на Ближнем Востоке", - сообщила она.

Напомним, из-за ситуации на Ближнем Востоке зафиксирована нестабильность на мировом энергетическом рынке. Цены на нефть выросли до 100 долларов за баррель, затем начали немного снижаться - сейчас нефть Brent торгуется примерно по 96 долларов за баррель.

Отметим, Антимонопольный комитет Украины обратился к крупнейшим сетям АЗС с требованием объяснить повышение цен. Его глава Павел Кириленко отметил, что спрос на бензин А-95 вырос на 40-70%, на дизель - на 60-140%, что значительно повлияло на рыночную ситуацию.