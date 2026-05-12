В полиции Киевщины новый руководитель: недавно его уволили с другой должности

11:18 12.05.2026 Вт
1 мин
Что известно о новом главе полиции Киевской области?
Елена Чупровская
Фото: руководитель полиции Киевщины Андрей Рубель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Председатель Нацполиции Иван Выговский представил нового руководителя полиции Киевской области. Им стал Андрей Рубель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Кто такой Андрей Рубель

Андрей Рубель имеет более 20 лет опыта в правоохранительных органах. Он работал в полиции Киева и Киевской области, ГУБОП МВД, Департаменте уголовного розыска и подразделениях внутренней безопасности.

В 2020-2021 годах возглавлял полицию Харьковской области. С октября 2022 года руководил Департаментом стратегических расследований НПУ. Был уволен с должности 28 апреля 2026 года.

Иван Выговский очертил основные задачи для нового руководителя:

  • обеспечение безопасности людей;
  • оперативное реагирование на преступления;
  • документирование военных преступлений РФ;
  • противодействие диверсиям;
  • взаимодействие с общинами.

Напомним, после скандала с патрульными, которые сбежали от вооруженного злоумышленника во время стрельбы в Киеве, глава патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку.

Как сообщало РБК-Украина, вслед за этим президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабные кадровые перестановки по всей вертикали МВД - от отбора патрульных до руководящего состава.

Горели детсад и железная дорога, есть раненые: все о последствиях атаки РФ после "перемирия"
