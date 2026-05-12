В полиции Киевщины новый руководитель: недавно его уволили с другой должности

Председатель Нацполиции Иван Выговский представил нового руководителя полиции Киевской области. Им стал Андрей Рубель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины .

Кто такой Андрей Рубель

Андрей Рубель имеет более 20 лет опыта в правоохранительных органах. Он работал в полиции Киева и Киевской области, ГУБОП МВД, Департаменте уголовного розыска и подразделениях внутренней безопасности.

В 2020-2021 годах возглавлял полицию Харьковской области. С октября 2022 года руководил Департаментом стратегических расследований НПУ. Был уволен с должности 28 апреля 2026 года.

Иван Выговский очертил основные задачи для нового руководителя: