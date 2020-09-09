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"Я ні з ким не воюю": Зеленський відреагував на бунт мерів через карантин

Хмельницький, Середа 09 вересня 2020 15:58
"Я ні з ким не воюю": Зеленський відреагував на бунт мерів через карантин
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський відреагував на бунт мерів через введення жорсткого карантину в містах. Він наголосив, що держава повинна захищати своїх людей, хоч це може комусь не подобатися.

Про це він заявив під час прес-конференції у Хмельницькому.

Президент пов'язує бунт очільників міст з наближенням місцевих виборів.

"Вони хочуть подобатися, все відчиняти, заплющувати очі та не бачити, що в цих містах 200 дітей захворіли. У нас просто не вистачить ліжок для хворих. Наприклад, Івано-Франківська область, якщо там кількість хворих така, я не розумію, чому область повинна потім бути схожою на Італію, ми бачимо, що там відбувається, просто немає ліжок", - зазначив він.

Крім того, Зеленський згадав про Харківську та Одеську області, які зараз є лідерами за новими випадками коронавірусу.

"Просто подивіться. Там, де не було захворілих, не було просто. "Давайте нам метро", "все буде нормально", а люди підтримують, виходять на вулиці. А чому в лідерах зараз Одеса та Харків? Ті області, де було 5, 10, 15 хворих. То звідки зараз 100-200?", - підсумував президент.

Володимир Зеленський зустрічається з представниками ЗМІ Хмельниччини.

Володимир Зеленський зустрічається з представниками ЗМІ Хмельниччини.

Опубліковано Офіс Президента України Середа, 9 вересня 2020 р.

Нагадаємо, нещодавно мери Івано-Франківська та Тернополя вирішили подати до суду на Кабінет міністрів України через потрапляння міст до "червоної зони" карантину.

Сьогодні подати до суду через жорсткий карантин вирішила міська рада Чернівців.

Додамо, РБК-Україна в матеріалі "Бунт "червоної зони". Чим влада відповість на саботаж карантину в регіонах" розповідало, як уряд планує боротися з мерами-саботажниками та чи можливий новий "локдаун" в Україні.

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