Чернівці подають в суд на Кабмін через потрапляння в "червону зону"

Чернівецька міська рада подасть в суд на рішення Кабінету міністрів, згідно з яким місто потрапило в "червону зону" карантину. Також у міськраді хочуть дозволити роботу шкіл і дитячих садів.
Про це під час акції протесту під стінами Чернівецької облдержадміністрації заявив секретар міськради Василь Продан.
Він зазначив, що таким чином Чернівці долучаться до Тернополя та Івано-Франківську, які також раніше оскаржили потрапляння в "червону зону".
"Ми, як міська рада, також подаємо позов до Кабінету міністрів про скасування "червоної зони", - сказав Продан.
За його словами, в п'ятницю міськрада планує ухвалити рішення, яким буде дозволена робота дитячих садків і шкіл у місті.
Пікет біля Чернівецької ОДА
Батьки вимагають відкриття шкіл та садочків: пікет біля Чернівецької ОДАОпубліковано Інформаційне агентство "АСС" Вівторок, 8 вересня 2020 р.
Нагадаємо, раніше в суд на Кабмін через зонування карантину подали Івано-Франківськ і Тернопіль.
Як повідомляло РБК-Україна, в Офісі президента зв'язали порушення карантину в регіонах "червоної зони" з наближенням місцевих виборів.
Також повідомлялося, що центральна влада планує проводити "індивідуальні бесіди" з мерами, які будуть саботувати дотримання карантину.