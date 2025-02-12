В феврале начнется работа над планом Трампа по завершению войны в Украине, - Зеленский
У президента США Дональда Трампа пока нет готового плана по завершению войны России против Украины. Работа над ним начнется в феврале.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Economist.
"Я уверен, что готового плана пока нет. Почему? Потому что план не может быть чисто американским. Потому что война идет здесь. И без нашей совместной работы, без консультаций с нами, я думаю, он не может быть завершен. У команды президента Трампа наверняка есть какие-то наработки. Я уверен, что есть, потому что для них это очень важный вопрос", - сказал Зеленский.
Он отметил, что в Украине пока не видели и не слышали никаких предложений со стороны США.
"Я думаю, что февраль станет месяцем, когда начнется эта работа. Я думаю, что президент Трамп занимается внутренними проблемами в Соединенных Штатах, и я думаю, что это его приоритет. По крайней мере, это то, что мы видим в открытом доступе, и у меня нет никакой другой информации", - добавил президент.
План Трампа
Напомним, еще до выборов президента США Дональд Трамм заявлял, что в случае своей победы планирует быстро завершить войну России против Украины.
Сразу же после своей инаугурации, которая состоялась 20 января, Трамп призвал российского диктатора Путина заключить соглашение для завершения войны против Украины, угрожая усилением санкций.
По данным западных СМИ, он якобы поручил спецпредставителю Киту Келлогу завершить войну за 100 дней, однако официальных мирных инициатив не обнародовали.
Недавно стало известно, что Келлог посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности, которые пройдет 14-16 февраля. Там он, вероятно, будет говорить о войне в Украине, но отметил, что не будет обнародовать "мирный план".
В то же время президент Украины Владимир Зеленский отметил, что официального плана Трампа о прекращении войны в Украине еще нет.
Однако на днях СМИ сообщали, что Келлог уже готовится представить Трампу план по прекращению войны в Украине.
Сам Трамп на днях заявил, что за последнюю неделю США добились "огромного прогресса" в переговорах с Москвой и Киевом. Мирное соглашение может быть заключено.
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