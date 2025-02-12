У Зеленского сообщили, что президент поговорил с Трампом
Украинский президент Владимир Зеленский провел разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Телефонный звонок состоялся сегодня, 12 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента Украины Дмитрия Литвина.
Литвин рассказал, что около 19:40 завершился разговор между украинским и американским лидерами. По его словам, политики говорили около часа.
Разговор Трампа и Путина
Напомним, что ранее сегодня появилась информация, что президент США Дональд Трамп провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Известно, что в частности они обсуждали войну РФ против Украины.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Трамп и Путин провели телефонный разговор, который якобы длился почти полтора часа.
РБК-Украина в отдельном материале собрало все подробности разговора Путина и Трампа.
Перед этим Трамп заявил, что после разговора с Путиным позвонит президенту Зеленскому.
Заметим, что несколько дней назад президент США уже заявлял о том, что он говорил с российским диктатором. Уже тогда он уверял, что главе Кремля "небезразличны" смерти солдат на войне. А также в очередной раз напомнил о своих "хороших отношениях" с Путиным.
При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в тот раз не стал ни подтверждать, ни опровергать слухи о переговорах Трампа с Путиным.
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