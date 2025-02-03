Кто такой Кит Келлог и что он говорил об Украине: главные заявления

Кит Келлог в администрации президента США Дональда Трампа занял должность спецпредставителя по вопросам Украины и России. Еще до назначения он представил свой "мирный план" по окончанию войны, а сейчас выступает за скорейшие переговоры, прекращение огня и проведение выборов в Украине до конца 2025 года.

Подробнее о Ките Келлоге и какая его позиция по завершению войны, – в материале РБК-Украина .

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Что известно о Ките Келлоге

Джозеф Кит Келлог родился в городе Дейтон, штат Огайо, в 1944 году. Почти половину своей жизни посвятил военной карьере:

с 23-х лет воевал во Вьетнаме в составе 101-й воздушно-десантной дивизии, офицер спецназа армии США;

был командиром бригады пехотной дивизии во время операции Just Cause в Панаме (1989 год);

в рамках операции армии США "Буря в пустыне" в Персидском заливе служил начальником штаба 82-й воздушно-десантной дивизии (1990-1991);

занимал должность главного управляющего директора во Временной коалиционной администрации в Ираке во время военной операции США (2003-2004);

в 59 лет вышел в отставку в звании генерал-лейтенанта.

После завершения военной службы Кит Келлог работал в компании Oracle в качестве консультанта по внутренней безопасности, был исполнительным вице-президентом технологической компании CACI International.

Кит Келлог женат 44 года, имеет 3 детей. Его жена Пейдж также служила в армии США, в составе десантных войск принимала участие в операции США в Гренаде.

Дочь Кита Келлога, Меган Моббс, возглавляет благотворительную организацию R.T. Weatherman Foundation. Одним из направлений деятельности которой является помощь Украине, в частности, предоставление гуманитарной помощи, восстановление ментального здоровья военных, репатриация тел погибших в Украине граждан США.

В команде Трампа

Кит Келлог получил должность начальника штаба и исполнительного секретаря Совета национальной безопасности США сразу после победы Дональда Трампа на выборах в 2016 году. Также временного выполнял обязанности советника президента США по национальной безопасности.

В 2018 году вице-президент Майк Пенс назначил Кита Келлога своим советником по национальной безопасности.

Фото: Кит Келлог работал в команде Трампа во время его первой каденции (wikimedia.org)

Келлог присутствовал во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в 2019 году, который почти привел к импичменту главы Белого дома.

Тогда Трампу выдвинули обвинения в якобы давлении на Зеленского, чтобы тот возобновил расследование в отношении сына Джо Байдена, Хантера, ранее работавшего в украинской энергетической компании Burisma. На фоне скандала Келлог дал показания, заявив, что "не услышал ничего плохого или ненадлежащего" во время разговора Трампа с украинским президентом.

Также Кит Келлог находился в Белом доме вместе с Дональдом Трампом во время беспорядков в Капитолии США 6 января 2021, когда объявляли официальные результаты выборов в пользу Джо Байдена. Келлог защищал решение вице-президента Майка Пенса не покидать Капитолий, когда служба безопасности настаивала на его эвакуации. А Трамп тогда критиковал Пенса за отказ попытаться помешать Конгрессу утвердить президентом Байдена.

По результатам президентских выборов осенью 2024 Дональд Трамп вернул себе должность главы Белого дома. Кит Келлог тоже вернулся в администрацию президента.

Новоизбранный лидер США объявил, что генерал и его бывший советник по нацбезопасности станет специальным посланником по вопросам Украины и России.

Дональд Трамп объяснил свое решение тем, что Кит Келлог "имеет выдающуюся военную и бизнес-карьеру", а также опыт в сфере национальной безопасности.

Скриншот x.com/generalkellogg

Келлог со своей стороны заявил, что он готов работать для обеспечения мира через силу, отстаивая интересы США.

"Мирный план" Кита Келлога

Кит Келлог с 2021 года является одним из руководителей организации "Институт политики "Америка превыше всего" (America First Policy Institute, АFPI), которая разрабатывала предложения по политике в сфере нацбезопасности будущей администрации Трампа.

Весной 2024 AFPI опубликовала отчет, в котором Кит Келлог вместе с Фредом Фляйцем предложили видение решения войны России в Украине.

Стратегия Келлога включает в себя ряд дипломатических, военных и политических шагов, направленных на прекращение военных действий и установление нового баланса сил в регионе.

Прежде всего подчеркивалось, что "мирный план" должен стать "официальной политикой США по прекращению огня и урегулированию путем переговоров".

В плане было указано, что будущая помощь США, которая может предоставляться, вероятно, как заем, будет зависеть от переговоров Украины с Россией.

То есть Украина сможет получить больше американской военной помощи только если согласится на мирные переговоры с Россией. Однако если РФ откажется от переговоров, США усилит поддержку Украины.

По данным CNN, Келлог выступил за то, чтобы линия фронта была заморожена путем прекращения огня и ввода "демилитаризованной зоны".

"За согласие на это Россия получит ограниченное смягчение санкций, а полное – только после подписания мирного соглашения, которое понравится Украине", – писало СNN о деталях плана спецпредставителя США.

В то же время, как отмечалось в этом "плане", Украину не просили бы отказаться от возвращения оккупированных Россией территорий своей страны, но Киев должен добиваться этого только дипломатическим путем.

Келлог предположил, что "это потребует дипломатического прорыва в будущем, который, вероятно, не произойдет до того, как Путин уйдет с поста".

Что Келлог говорит о войне

Кит Келлог поддерживает позицию Дональда Трампа о том, что в войне России против Украины "нужно найти способы остановить убийства", и это должно быть основной частью "мирного соглашения".

По данным издания The Wall Street Journal, Трамп поручил Келлогу закончить войну в Украине за сто дней. Сам чиновник ранее заявлял, что ставит своей целью найти решение для завершения конфликта за 100 дней.

В недавнем интервью на Fox News Келлог подчеркнул, что завершения войны в Украине возможно добиться за месяцы, а не годы, и для этого уже есть "надежный план".

По словам спецпредставителя, президент США Дональд Трамп "создает рычаги как для Киева, так и для Москвы", поскольку "знает, где и как нажать" и "умело заключает любые соглашения".

Он считает ошибкой отказ бывшего лидера США Джо Байдена вести переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, в отличие от президента Дональда Трампа, который "делает одну замечательную вещь – он разговаривает как с противниками, так и с союзниками".

Говоря о возможном введении дополнительных санкций против России, как рычага возможного прогресса в войне, Келлог отметил, что решение "остается за президентом Трампом".

Однако по его мнению, действенным средством влияния на РФ может стать снижение цены на нефть до 45 долларов за баррель. Также Келлог не исключает возможности покупки американского оружия для Украины за счет доходов от замороженных активов России.

Спецпосланник Трампа считает, что обеим сторонам конфликта придется пойти на уступки, если они хотят договориться о завершении войны.

При этом, по словам Келлога, президент Украины Зеленский дал понять, что готов смягчить свою позицию, и лидеру РФ Путину также придется это сделать.

"Мы собираемся провести обсуждение со всеми впоследствии, и, вероятно, в ближайшей перспективе. И это хорошо для обеих сторон", – рассказал Кит Келлог.

Фото: Келлог предложил "мирный план" по войне в Украине (GettyImages)

Содержание "мирного соглашения", которое могут предложить Украине и России, в США не разглашают, но Келлог уже озвучил некоторые детали.

По его словам, Штаты хотят, чтобы в Украине состоялись президентские и парламентские выборы до конца 2025 года, если удастся добиться прекращения огня между сторонами.

"Большинство демократических стран проводят выборы во время войны. Я считаю, что это очень важно. Я думаю, это полезно для демократии. В этом и заключается прелесть крепкой демократии: у вас есть несколько человек, которые могут принимать участие в выборах", – отметил Келлог в интервью Reuters.

По данным источников издания, Келлог и другие чиновники Белого дома обсуждают возможность надавить на Украину, чтобы она согласилась на выборы в рамках перемирия с РФ, и стоит ли настаивать на прекращении огня, прежде чем заключить соглашение о постоянном мире. По мнению собеседников Reuters, ответственным за переговоры с Москвой может стать победитель президентских выборов.

Отметим, в Украине критически отреагировали на заявление спецпредставителя Трампа о выборах и призвали к "более глубокому подходу" к решению проблемы со стороны союзников.

Визит спецпосланника Трампа в Украину

Кит Келлог посещал Украину еще в 2023 году, но как частное лицо. Тогда он побывал в деоккупированных и прифронтовых городах, встречался с мэром Харькова Игорем Тереховым.

Фото: Кит Келлог получает булаву в подарок от мэра Харькова Игоря Терехова (t.me/citykharkivua)

Новый визит Кита Келлога в Украину, но уже в качестве спецпредставителя президента США, был анонсирован на начало января 2025 – еще до вступления в должность Дональда Трампа. Келлог должен был посетить Киев, а затем поехать в Париж и Рим.

Однако впоследствии стало известно, что спецпредставитель Дональда Трампа отложил ознакомительную поездку в Киев и другие европейские столицы. Reuters писало, что визит Келлога ожидается уже после инаугурации 47-го президента США.

В МИД Украины объяснили, что никаких политических причин переноса поездки американского чиновника не было. Речь шла только о юридических причинах, по которым визит Кита Келлога должен состояться после инаугурации Дональда Трампа. В частности, согласно законодательному акту США под названием Logan Act, все контакты должны проходить после вступления в должность президента.

В воскресенье, 2 февраля, в интервью Associated Press президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Кит Келлог с командой посетят Украину в ближайшее время.

"Я уверен, что они будут очень скоро в Украине. Для них это важно, и мы так договаривались и с президентом Трампом, что команды начнут работать больше, плотнее. Так оно и будет", – заявил Зеленский.

По словам президента, контакты онлайн и по телефону уже ведутся, но конкретной даты визита нет.

Лидер США Дональд Трамп вчера также сообщил, что его администрация запланировала ряд встреч и переговоров. В частности, с Украиной, Россией и "разными сторонами".

При подготовке использовались: публикации Fox News, Reuters, CNN, WSJ, AP, Радио Свобода, Telegram-канал Харьковской городской администрации, заявление пресс-секретаря МИД Георгия Тихого, сайт организации R.T. Weatherman Foundation, информация из Wikipedia.