Трамп высказался о мирномном соглашении между Украиной и Россией: "Что-то будет"

Соединенные Штаты за последнюю неделю добились "огромного прогресса" в переговорах с Москвой и Киевом. Мирное соглашение может быть заключено.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post.

"Я думаю, что это произойдет", - сказал Трамп о мирном соглашении между Украиной и Россией.

Президент США заявил, что сейчас ведутся переговоры с обеими сторонами.

"Я думаю, что мы добились огромного прогресса за последнюю неделю. Мы имеем дело с русскими. Мы имеем дело с украинцами. Я думаю, что что-то будет", - сказал он Fox News

Ожидается, что делегация США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и специальным представителем Трампа по Украине и России, генерал-лейтенантом в отставке Китом Келлогом, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

Мюнхенская конференция по безопасности будет проходить с 14 по 16 февраля.

Дональд Трамп во время предвыборной кампании неоднократно заявлял, что прекратит войну России против Украины за 24 часа. Однако уже после инаугурации. 20 февраля он пошутил на эту тем, что прошло только полдня.

Трамп также настаивает, что если бы он был президентом, то Россия не начала бы полномасштабное вторжение в Украину. Он обосновывает этот тезис тем, что он якобы сильный президент, а Джо Байден был слабым.

В последние дни Вашингтон и Москва выдвинули противоположные версии перспектив мирных переговоров.

Трамп заявил, что он контактировал с Владимиром Путиным и считает, что Соединенные Штаты добиваются прогресса в переговорах по прекращению войны между Россией и Украиной.

После комментариев Трампа заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил журналистам, что отношения с Вашингтоном "балансируют на грани разрыва", заявив, что Украине необходимо отказаться от заявки на членство в НАТО и вывести войска из регионов, оккупированных российскими войсками.