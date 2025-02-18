Келлог отправится в Киев сегодня вечером, - Reuters

Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог уже сегодня, 18 февраля, вечером направится в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как пишет издание, о планах Келлога отправится в Киев рассказал неназванный источник, который знаком с графиком американского чиновника.

Визит Келлога в Киев

Напомним, еще в начале февраля источники РБК-Украина в Офисе президента сообщили, что спецпредставитель президента США Кит Келлог посетит Украину 20 февраля. Такую дату предложила американская сторона.

При этом недавно президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Келлог приедет в Киев 20 февраля. Он проведет встречи с военными, дипломатами и представителями Минобороны Украины.

По словам главы украинского государства, он также хочет поехать на фронт вместе с Келлогом. Это необходимо, чтобы спецпредставитель президента США лучше изучил все вопросы.

Также ожидается, что Келлог проведет встречу с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и командирами бригад.

К слову, ранее Келлог предполагал, что Украина может потерять свои территории в рамках мирной сделки. Но, по его словам, это не обязательно признавать на юридическом уровне.

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