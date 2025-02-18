Келлог вирушить до Києва сьогодні ввечері, - Reuters

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог уже сьогодні, 18 лютого, ввечері попрямує до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За інформацією джерел РБК-Україна, візит Келлога в Україну розпочнеться вже завтра, 19 лютого.

Як пише видання, про плани Келлога вирушити до Києва розповіло неназване джерело, яке знайоме з графіком американського чиновника.

Візит Келлога до Києва

Нагадаємо, ще на початку лютого джерела РБК-Україна в Офісі президента повідомили, що спецпредставник президента США Кіт Келлог відвідає Україну 20 лютого. Таку дату запропонувала американська сторона.

При цьому нещодавно президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Келлог приїде до Києва 20 лютого. Він проведе зустрічі з військовими, дипломатами та представниками Міноборони України.

За словами глави української держави, він також хоче поїхати на фронт разом із Келлогом. Це необхідно, щоб спецпредставник президента США краще вивчив усі питання.

Також очікується, що Келлог проведе зустріч із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і командирами бригад.

До слова, раніше Келлог припускав, що Україна може втратити свої території в рамках мирної угоди. Але, за його словами, це не обов'язково визнавати на юридичному рівні.

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