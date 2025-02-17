Зеленский сообщил детали предстоящего визита Келлога в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский о предстоящем визите спецпредставителя США Кита Келлога в Украину. Он рассказал, что они планируют посетить фронт и обсудить гарантии безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимир Зеленского во время онлайн-пресс-конференции из Абу-Даби.

Владимир Зеленский сообщил, что 20 февраля в Украину прибудет специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог.

Визит продлится несколько дней и будет включать встречи с военными, дипломатами и представителями оборонного ведомства.

Президент отметил, что во время пребывания Келлога в Украине он планирует посетить фронт вместе с американским представителем. Владимир Зеленский отметил, что рассчитывает на углубленное изучение ситуации в Украине американской стороной.

"Я хочу, чтобы он изучил все вопросы, детали, чтобы он пообщался прежде всего с нашими военными и дипломатами, чтобы он увидел на разном уровне", - подчеркнул Владимир Зеленский

Келлог также должен встретиться с главнокомандующим ВСУ Александром Сирским и, возможно, с командирами бригад.

Кроме того, запланированы переговоры в Министерстве обороны и, вероятно, в украинской разведке. Зеленский подчеркнул, что важно обсудить с Келлогом вопрос гарантий безопасности для Украины.

Президент Украины также отметил, что после возвращения Келлога в США может проясниться перспектива его встречи с президентом США Дональдом Трампом.