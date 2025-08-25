Келлог об украинских воинах: "Мораль армии является основным критерием силы"

Мораль украинских военных является одним из ключевых факторов в войне. Информацию об этом получат в Вашингтоне.

"В прошлый раз, когда я приезжал сюда, я приезжал в военный госпиталь и видел воинов, которые потеряли конечности. Был молодой парень, у которого не было обеих ног. И мне всегда было чрезвычайно невероятное ощущение, когда я слышал, какая у них непокорность в голосе, несмотря на все травмы", - сказал он во время молитвенного завтрака в Киеве.

По словам Келлога, больше всего его поразила готовность бойцов снова возвращаться в армию. "Первый вопрос у меня возникал - что будешь делать, когда выйдешь из госпиталя? И больше половины этих молодых людей сказали - вернусь к боевым действиям, пойду в армию снова", - отметил он.

О силе украинских защитников

Американский генерал подчеркнул, что мораль украинских военных является одним из ключевых факторов в войне.

"Мораль армии является основным критерием силы и действительно в разговоре с солдатами я понял, что действительно происходит", - подчеркнул он.

Келлог добавил, что именно разговоры с воинами дают самую правдивую картину ситуации на фронте. "Это, кстати, хорошая рекомендация: хотите узнать, что на самом деле происходит - пообщайтесь с тем, кто воюет", - сказал он.

"Эту информацию я донесу в США"

Келлог заверил, что обязательно поделится с американским обществом и политиками тем, что услышал от украинских военных.

"Я спрашивал у них, что они думают, что происходит на поле боя. И эту информацию я донесу в США, когда вернусь. Это так же важно", - заявил он.